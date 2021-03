Corona-Newsblog : Ab 2022 soll sich Deutschland selbst mit Impfstoff versorgen

Diese Zahlen zwingen uns zur höchsten Vorsicht, um die Zahl der Toten zu begrenzen und eine Überlastung der Gesundheitseinrichtungen zu verhindern.

Mario Draghi, Italiens Ministerpräsident

begibt sich ab Montag in den. Ministerpräsident Mario Draghi sprach am Freitag in einem Impfzentrum am Fiumiciono-Flughafen von einer "neuen Welle der Infektionen" Binnen einer Woche gab es mehr als 150.000 neue Infektionen, rund 20.000 mehr als in der Vorwoche.Ab Montag gilt - zunächst bis zum 6. April -, dass Regionen mit einemautomatisch in diewechseln. Dies treffe auf einen Großteil des Landes zu, darunter die Lombardei, das Piemont, Venetien, die Emilia-Romagna, das Latium und Kalabrien, sagte Gesundheitsminister Roberto Speranza.In weiten Teilen des Landes werden damit ab Montaggeschlossen. Nur der Außer-Haus-Verkauf bleibt erlaubt. Der Verkauf aller nicht dringend benötigten Produkte wird gestoppt. Für das Oster-Wochenende wurde schon jetzt für ganz Italien die Alarmstufe rot festgesetzt.