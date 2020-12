Corona-Newsblog : Seehofer schließt Sonderrechte für Geimpfte aus

Der genaue Impfzeitplan für Menschen, die zwar über 80 Jahre alt sind aber nicht in einem Pflegeheim wohnen, bewegt auch unsere Leserinnen und Leser. So fragt eine 92-jährige Nutzerin: Wann kann ich damit rechnen einen Termin für die Impfung zu bekommen?



Die Antwort ist, wie so häufig, kompliziert: Laut Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (Aussage von diesem Samstag) hat derzeit vor allem Priorität, den 2.300 Altenheimen in NRW ein Impfangebot zu machen. Bis Ende Februar/Anfang März sollen dort alle versorgt sein. Parallel sollen im Januar auch Impfungen für Ärzte und Pflegekräfte möglich gemacht werden. Danach kommt dann die Gruppe der Über-80-Jährigen – also auch jene, die nicht in einem Heim wohnen. Diese Menschen sollen Laumann zufolge mit einem Impfangebot angeschrieben werden. Einen konkreten Termin hat er dafür nicht genannt – abgeleitet aus den vorgenannten Daten dürfte es aber zumindest vor April 2021 eine Information dazu geben. Die Politik bleibt da selbst aber ungenau, weil noch nicht vollends klar ist, wann an welcher Stelle wie viel Impfstoff zur Verfügung stehen wird.