Corona-Newsblog : Höhere Blutverdünner-Dosis kann laut Studie gegen Covid-19 helfen

Manchen mittelschwer erkrankten Corona-Patienten kann durch die Vergabe einer höheren Dosis an Blutverdünnern der Einsatz von Beatmungsgeräten erspart werden. Dieses vorläufige Ergebnis dreier großer, internationaler Studien wurde am Freitag von der US-Gesundheitsbehörde National Institutes of Health veröffentlicht. Bislang werden fast allen Corona-Patientinnen und -Patienten im Krankenhaus Blutverdünner in niedriger Dosis verabreicht. „Wenn wir Patienten, die noch nicht kritisch krank sind, Blutverdünner in höheren Dosen geben, gibt es einen signifikanten Vorteil bei der Verhinderung, dass sie kränker werden“ - so beschrieb Dr. Matthew Neal vom University of Pittsburgh Medical Center das Ergebnis der Forschung, an der er beteiligt war. Die Medikamente hülfen aber nicht Patientinnen und Patienten, die schwerer erkrankt sind, und könnten diesen sogar schaden, warnten die Wissenschaftler.