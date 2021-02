Corona : Hausärzte für flächendeckenden Einsatz beim Impfen vorbereitet

Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet (CDU) erwartet von der Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche Öffnungsperspektiven in der Corona-Pandemie. „16 Länder erwarten, dass wir eine Öffnungsstrategie vorlegen“, sagte er am Dienstag in Düsseldorf. Eine Zusammenfassung der Pressekonferenz am Dienstag finden Sie hier.