Corona-Newsblog : Hausärzte fordern Festpreise für medizinische Masken

Großbritannien hat den zweiten Tag in Folge einen Höchstwert an Corona-Todesfällen registriert: Innerhalb von 24 Stunden wurden 1820 Todesfälle gemeldet. Premierminister Boris Johnson sprach am Abend von „entsetzlichen“ Zahlen. In einer Videobotschaft bereitete er das Land zugleich auf Schlimmeres vor. Grund sei eine Infektionswelle vor Weihnachten mit der neuen, noch ansteckenderen Virusvariante, die sich rasend schnell in England ausgebreitet hatte.