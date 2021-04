Corona-Newsblog : Ministerpräsident Haseloff fordert Änderungen an Infektionsschutzgesetz

Zur geplanten zentralen Gedenkfeier am kommenden Sonntag in Berlin für die in der Corona-Pandemie Gestorbenen gilt in Nordrhein-Westfalen Trauerbeflaggung. Das Innenministerium in Düsseldorf habe dies landesweit für alle Dienstgebäude angeordnet, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch auf Anfrage. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier richtet am Sonntag in Berlin die zentrale Gedenkfeier aus. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch sind in NRW seit Ausbruch der Pandemie fast 15.000 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.