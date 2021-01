Corona-Newsblog : Hartz-IV-Empfänger erhalten kostenlose FFP2-Masken

Fast jedes zweite Kita-Kind wird zurzeit in die Betreuung geschickt. Das ergab eine Umfrage des Diözesan-Caritasverbandes für das Erzbistum Köln unter den 654 katholischen Kitas im Erzbistum. In den Kindertageseinrichtungen im nordrhein-westfälischen Teil des Erzbistums Köln werden derzeit 40.000 Kinder von 10.000 Mitarbeitenden betreut. Die Caritas appelliert an die Regierung, Schnelltests auch in Kitas einzusetzen. Nur so könnten die Erzieherinnen und Erzieher angemessen geschützt werden.