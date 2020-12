Corona-Newsblog : Großbritannien lässt Impfstoff von Astrazeneca zu

Die Corona-Neuinfektionen in Großbritannien steigen weiter steil an. Am Dienstag verzeichneten die Behörden den Rekordwert von 53 135 neuen Fällen. Erst am Montag hatten sie mit 41 385 Neuinfektionen den höchsten Tagesanstieg seit Beginn der Pandemie gemeldet. Die Quote je 100 000 Einwohner stieg auf 381,5.

Großbritannien ist eines der am stärksten von der Corona-Krise betroffenen Länder in Europa. Bisher haben sich fast 2,4 Millionen Menschen landesweit mit dem Virus infiziert, Zehntausende sind mit oder an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.