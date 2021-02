Corona-Newsblog : Groko bringt neue Corona-Hilfen auf den Weg

In der kommenden Woche wird sich der nordrhein-westfälische Landtag voraussichtlich in zwei Sondersitzungen mit Maßnahmen zur Corona-Krise beschäftigen. SPD und Grüne haben am Mittwoch eine zweite Sondersitzung des nordrhein-westfälischen Landtags für die kommende Woche beantragt. Die beiden Oppositionsfraktionen wollen nicht erst am 11. Februar - also einen Tag nach den Bund-Länder-Gesprächen - über die aktuelle Corona-Lage informiert werden, sondern schon davor.



Fest steht bereits, dass der Landtag am 10. Februar auf Antrag der Regierungsfraktionen von CDU und FDP zu einer Sondersitzung zusammentreten wird. Die Landesregierung hat dazu eine Unterrichtung des Plenums zu Perspektiven nach den Bund-Länder-Beratungen angemeldet. Die zweite Sondersitzung wird voraussichtlich für den 9. Februar angesetzt. Der formale Beschluss stand am Mittwochnachmittag allerdings noch aus.