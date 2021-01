Corona-Newsblog : Gesundheitsminister Laumann schreibt Brief an Senioren

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Liveblog Impfstoff kann nur schwer transportiert werden. Daher hat sich NRW-Gesundheitsminister Laumann in einem Brief an die Ü-80-Jährigen gewandt. Das RKI informierte am Morgen über den Stand der Dinge. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken