Corona-Newsblog : Gesundheitsminister Spahn ist gegen Sonderregeln für Geimpfte

Die Lage in NRW bleibt angespannt. Die Wocheninzidenz liegt bei 147,3 und damit in etwa gleich hoch wie vor einem Monat, wie aus Angaben des RKI am Montag hervorging. Der Bundesschnitt liegt bei 157,8. In NRW meldeten die Gesundheitsämter binnen 24 Stunden zuletzt 2382 Neuinfektionen, damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie in dem Bundesland rund 380.000 Menschen mit dem Virus infiziert. Zuletzt kamen 102 Todesfälle hinzu, damit stieg der Wert der an oder mit dem Virus verstorbenen Menschen in NRW auf 6066 - binnen eines Monats hat sich dieser Wert fast verdoppelt.