Corona-Newsblog : Friseur- und Zoobesuche in Köln nur noch mit negativem Schnelltest

RKI-Vizepräsident Lars Schaade, Gesundheitsminister Jens Spahn und Karl Lauterbach informierten in Berlin über den aktuellen Stand der Pandemie in Deutschland. In der PK sprach Spahn unter anderem davon, dass bei steigenden Zahlen einige Öffnungsschritte wieder zurückgenommen werden könnten. Spahn: "Die steigenden Fallzahlen können bedeuten, dass wir in den kommenden Wochen keine weiteren Öffnungsschritte vornehmen können. Im Gegenteil vielleicht sogar Schritte rückwärts gehen müssen".



Epidemiologe Karl Lauterbach forderte einen strikten Lockdown angesichts der Zahlen: "Man kann es drehen und wenden wie man will, wir müssen zurück in den Lockdown". RKI-Vizepräsident Lars Schaade rief die Menschen dazu auf, auf Reisen an Ostern zu verzichten. "Es ist sehr gut möglich, dass wir um Ostern eine ähnliche Lage haben wie vor Weihnachten mit sehr hohen Fallzahlen, sehr vielen schweren Verläufen mit Todesfällen und Krankenhäuser, die stark belastet sind", sagt Schaade.



Er appelliert an die Menschen, ihre Kontakte zu reduzieren und sich an die Hygieneregeln zu halten. "Verbringen Sie die Ostertage nur im engsten Kreis", sagt Schaade. "Ich bitte Sie auch, verzichten sie auf Reisen im In- und Ausland."