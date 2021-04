Corona-Newsblog : Bundespräsident Steinmeier hat sich mit Astrazeneca impfen lassen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn informiert in diesen Minuten in Berlin über den Start der Impfungen in den Hausarztpraxen. Demnach sollen die Praxen im Land in der kommenden Woche rund 940.000 Impfstoffdosen zur Verfügung gestellt bekommen. Ab Ende April sollen bis zu drei Millionen Impfungen pro Woche möglich sein. Impfstoff bestellt haben insgesamt rund 35.000 Hausarztpraxen in Deutschland. Gestartet wird zunächst ausschließlich mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer. Später sollen die Hausärzte auch Astrazeneca und Johnson&Johnson verdampfen.



Mit Blick auf die aufsehenerregende Pflegedokumentation, die am Mittwochabend auf ProSieben ausgestrahlt wurde sagt Spahn, es freue ihn, dass die Pflege nun auch „in der Primetime läuft“. „Ich finde es gut, dass dieser Einsatz in Echtzeit nachvollziehbar geworden ist. Das zeigt uns, wie wichtig es ist, wahrzunehmen, was auf den Intensivstationen geleistet wird.“ Pflegerinnen und Pfleger würden unseren Respekt, aber auch bessere Arbeitsbedingungen verdienen, ergänzte Spahn und verwies auf Pläne, Lohn und Arbeitszeiten in den kommenden Jahren anpassen zu wollen.