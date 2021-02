Corona-Newsblog : Tickethändler Eventim will Impfung als Voraussetzung für Teilnahme an Konzerten

Der russische Corona-Impfstoff Sputnik V ist in Mexiko zugelassen worden. Der stellvertretende Gesundheitsminister Hugo López-Gatell sagte, es seien bereits 400 000 Dosen des Vakzins bestellt worden. Am Vortag hatte eine unabhängige Studie Sputnik V eine Wirksamkeit von 91 Prozent bescheinigt - ähnlich hoch wie die der Wirkstoffe von Pfizer und Moderna.



In Mexiko wurden bisher etwa 160.000 Pandemietote bestätigt, Schätzungen zufolge liegt die Zahl in dem Land mit 126 Millionen Einwohnern jedoch höher. Die Kliniken in der Hauptstadt sind zu 87 Prozent ausgelastet. Der russische Impfstoff ist nach denen von von Pfizer/Biontech und Astrazeneca der dritte, der in Mexiko eine Notfallzulassung erhalten hat. Bisher wurden 675.000 Menschen geimpft.