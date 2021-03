Corona-Newsblog : Eventim verkündet Absage von Rock am Ring, Hurricane und anderen Festivals

Chile hat Israel als Impfweltmeister überholt. „Im weltweiten Ranking der Länder, die am schnellsten im Durchschnitt einer Woche geimpft haben, hat Chile den ersten Platz belegt“, sagte Gesundheitsminister Enrique Paris am Dienstagabend (Ortszeit) nach Bekanntwerden der Daten des Statistikportals Our World laut der Tageszeitung „La Nación“. In dem südamerikanischen Land wurden in den vergangenen sieben Tagen im Durchschnitt 1,08 Dosen am Tag pro 100 Einwohner gegen Corona geimpft, in Israel waren es 1,03 Dosen.



Insgesamt haben in dem rund 18 Millionen Einwohner zählenden Chile bereits etwa 4,2 Millionen Menschen mindestens eine Dosis erhalten. Am Montag erreichte das Land einen Tagesrekord mit 319.014 Impfungen.



Chile ist erfahren in der Organisation von Impfkampagnen und hat sehr früh Impfstoff von verschiedenen Herstellern geordert. Laut Gesundheitsministerium wurden insgesamt 35 Millionen Impfdosen bestellt, von denen bereits zehn Millionen eingetroffen sind. Der meiste Impfstoff stammt von dem chinesischen Hersteller Sinovac. Vor einigen Tagen spendete Chile rund 40.000 Impfdosen an Ecuador und Paraguay, wo die Impfkampagnen bisher langsam vorankommen.