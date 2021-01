Corona-Newsblog : EU bestellt bis zu 300 Millionen weitere Impfdosen bei Biontech/Pfizer

Italien erwartet schon bald den erst kürzlich von der Europäischen Arzneimittelagentur zugelassenen Corona-Impfstoff von Moderna. Im Laufe der kommenden Woche würden wenige erste Dosen eintreffen und mit Hilfe der Armee an die Standorte verteilt, an denen sie verabreicht werden, sagte der für den Corona-Notfall einberufene Kommissar Domenico Arcuri, am Donnerstagabend.



Zuvor hatte Gesundheitsminister Roberto Speranza bestätigt, dass die italienische Arzneimittelagentur ihre Zustimmung für den Moderna-Impfstoff gegeben hatte. „Von heute an haben wir ein Instrument mehr für unsere Impfkampagne“, schrieb er. Auch das Vakzin von Pfizer-Biontech kommt in Italien bereits zum Einsatz.