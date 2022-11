LIVE Corona-Newsblog Impfpflicht in Kliniken und Pflegeheimen soll offenbar enden

Düsseldorf · Die Impfpflicht in Kliniken und Pflegeheimen soll in Deutschland offenbar Geschichte werden – aus medizinischen Gründen. Und: Einem Entwurf der Testverordnung zufolge soll der Bund die Kosten für Corona-Bürgertests in bestimmten Fällen bis Februar 2023 übernehmen. Alle News im Blog.

22.11.2022, 10:48 Uhr