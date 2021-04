Corona-Newsblog : EMA empfiehlt weiterhin Astrazeneca-Impfstoff – „Nutzen größer als Risiko“

Die Auslieferungen der Corona-Selbsttests an die Schulen in Nordrhein-Westfalen verzögern sich. Der Beginn der Lieferungen verschiebt sich nun auf Donnerstag und Freitag. Auch eine Auslieferung am Samstag könne bei weiteren Logistikproblemen nicht ausgeschlossen werden. Das geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Erlass der Ministerien für Schule und Kommunales an die Schulleitungen hervor, der dpa vorliegt. Am Montag enden die Osterferien in NRW, ab dann gilt eine Testpflicht für Schülerinnen und Schüler.