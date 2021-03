Corona-Newsblog : Düsseldorfer Verweilverbot wird nicht verlängert - Stadt verschärft Maskenpflicht am Rheinufer

Der Kölner Dom öffnet am Samstag wieder für Touristen. Die Besucher müssen jedoch Corona-Auflagen einhalten, erklärte das Domkapitel am Freitag in Köln. So seien medizinische Masken verpflichtend und maximal 120 Besucher zulässig. Sie müssten am Eingang ihre Kontaktdaten hinterlegen und dürften die Kathedrale nur außerhalb der Gottesdienstzeiten sowie auf einem abgesperrten Weg begehen. Der Chorumgang bleibe noch geschlossen; ebenso die Domschatzkammer und die Turmbesteigung. Die Kathedrale war ab dem 2. November nur noch für den Besuch von Gottesdiensten sowie für das persönliche Gebet geöffnet.