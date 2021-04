Corona-Newsblog : Düsseldorf droht ab Dienstag die Notbremse

In Bönen und Werne im Kreis Unna bekamen rund 100 Menschen eine Corona-Impfung, weil sie ausgelost wurden. Das berichtet der WDR. Demnach hatten sich die Stadt Werne und die Gemeinde Bönen entschieden, einen Teil der 4200 Astrazeneca-Impfungen, die seit Ostern in Eigenregie verimpft werden durften, zu verlosen. An der Verlosung teilnehmen durften jedoch nur impfberechtige Bürger über 60 Jahre. In einem Sitzungssal und unter den Augen von Journalisten zog eine Mitarbeiterin der Gemeinde nach und nachund 20 mögliche Nachrücker. Laut Robert Eisler von der Gemeinde Bönen war das Verfahren eher aus der Not geboren: Man habe wenig Möglichkeiten gehabt, die Menschen nach anderen Gesichtspunkten auszuwählen. „Und insofern ist das Losverfahren vielleicht doch das fairste Verfahren an dieser Stelle“, sagte er dem WDR. Vorher habe die Gemeinde die niedergelassenen Hausärzte gebeten, Patienten über 60 Jahre zu benennen, die mit Astrazeneca geimpft werden möchten. Dabei habe esgegeben. Deshalb habe man sich für das Auswahlverfahren per Los entschieden. Prof. Dr. Helmut Frister, Jurist und Mitglied des Deutschen Ethikrates, sieht laut des Senders keine negativen Seiten, solange dassei, die Bewerber impfberechtigt seien und alle dieselben Chancen bei der Ziehung hätten. Auch bei anderen Bewerbungen spiele der Zufall derzeit eine große Rolle, etwa, ob man bei der Anmeldung online oder am Telefon überhaupt durchkommt.