Corona-Newsblog : „Es gibt deutliche Signale, dass die dritte Welle schlimmer werden könnte als die ersten beiden“

Wenn es ginge, soll aus einer Biontech-Ampulle auch eine siebte Dosis gezogen werden, sagt Spahn. Das sei aber nicht häufig möglich und nicht regelhaft machbar. Spahn mahnt mehr Flexibilität beim Impfen an. So sei es möglich, dass über 70-Jährige etwa an den Wochenenden nicht verimpfte Dosen verabreicht bekämen. "Das gibt die Impfverordnung locker her", sagt Spahn in Berlin. Das könne vor Ort flexibel gehandhabt werden.