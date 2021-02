Corona-Newsblog : Drei Prozent der Deutschen sind gegen Corona geimpft

Die britische Coronavirus-Mutation ist in Bayern an der Grenze zu Tschechien auf dem Vormarsch. Im Landkreis Tirschenreuth wiesen 30 Prozent der sequenzierten Tests die Mutation auf, im benachbarten Landkreis Wunsiedel 25 Prozent, sagt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Bei Pendlern aus Tschechien zeigten in Tirschenreuth 40 Prozent die Mutation, in Wunsiedel 73 Prozent. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, sollen an der Grenze von Samstag auf Sonntag stationäre Grenzkontrollen eingeführt werden. Eine Einreise nach Bayern und Sachsen ist dann nur noch mit einem negativen Corona-Test möglich.