Corona-Newsblog : Dänemark verlängert den Lockdown bis Ende Februar

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat per Verordnung die Notzulassung von Impfstoffen aus Russland und China vereinfacht. Insbesondere ist es künftig möglich, die Vakzine unter bestimmten Bedingungen in Ungarn einzusetzen, ohne dass die eigenen Arzneimittel- und Gesundheitsbehörden eine gesonderte Überprüfung durchführen.

Die Verordnung sieht einen Automatismus vor, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: erstens ist der betreffende Impfstoff entweder in der EU oder in Großbritannien bereits zugelassen oder wird in mindestens drei Staaten, wovon einer ein EU-Mitgliedsland oder EU-Kandidatenland ist, an die Bevölkerung verabreicht. Zweitens sind mit dem betreffenden Präparat bereits eine Million Menschen geimpft worden.