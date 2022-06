Corona-Newsblog : Corona-Inzidenz in NRW steigt auf 774

Foto: dpa/Jonas Güttler 46 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infizierten in Nordrhein-Westfalen ist erneut gestiegen. Und: Der Virologe Christian Drosten rechnet nach den Sommerferien in Deutschland mit einer sehr hohen Zahl an neuen Corona-Fällen. Alle News im Blog.