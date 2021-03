Corona-Newsblog : 17.051 Corona-Neuinfektionen - bundesweite Inzidenz sinkt leicht

Merkel wird gefragt, ob nach dem Hin und Her bei Astrazeneca das Vertrauen in den Impfstoff weiterhin vorhanden ist. "Man muss sich immer die Frage stellen, was ist denn die Alternative", sagt Merkel. "Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass die Datenlage am Anfang auch für die Älteren schon da gewesen wäre und wir heute nicht die Entscheidung der Stiko mitteilen müssten. Natürlich werden sich Menschen fragen, was passiert da und was bedeutet das für mich".