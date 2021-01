Corona-Newsblog : Bund und Länder offenbar über Lockdown-Verlängerung einig

Die Grünen in NRW fordern angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen für den Schulstart nach den Weihnachtsferien einen „Kurswechsel“ der Landesregierung weg vom reinen Präsenzunterricht. „Es muss landesweit mit Wechselmodellen in den Schulbetrieb gestartet werden, um die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler zu halbieren“, erklärten der Landesvorsitzende Felix Banaszak und die bildungspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion, Sigrid Beer, am Samstag in Düsseldorf. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) dürfe die Verantwortung nicht auf die einzelnen Schulen in Kommunen und Regionen mit hohen Inzidenzwerten abwälzen.



„Bildung und Infektionsschutz müssen endlich konsequent zusammen gedacht werden“, forderten Beer und Banaszak. Reiner Präsenzunterricht in voller Klassenstärke widerspreche allen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und spiele bei der Entwicklung des Infektionsgeschehen laut Studien „eben doch eine Rolle“.