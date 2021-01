Newsblog : Bund und Länder beraten am Dienstag erneut über Corona-Maßnahmen

Das Gesundheitssystem in der Amazonas-Metropole Manaus ist erneut zusammengebrochen. „Wir befinden uns wieder in einer äußerst ernsten Situation“, sagte der brasilianische Gesundheitsminister Eduardo Pazuello in einer Übertragung in sozialen Netzwerken zusammen mit Präsident Jair Bolsonaro. „Es gibt einen Kollaps in der Gesundheitsversorgung in Manaus.“ Demnach warteten dort 480 Covid-19-Patienten auf ein Krankenhausbett.



Den Krankenhäuser von Manaus ist zudem der Sauerstoff ausgegangen, Patienten müssen in andere Bundesstaaten geschickt werden. Persönlichkeiten wie der Youtuber Felipe Neto oder der Fußballspieler Richarlison forderten in sozialen Netzwerken „OXIGÊNIO PARA MANAUS!“ - Sauerstoff für Manaus. Auch die deutschen Bundesliga-Vereine Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg schlossen sich der Aktion an. Der Bürgermeister von Manaus hatte zuletzt bereits angekündigt, mehr als 20.000 neue Gräber bereitzustellen. Der Gouverneur von Amanzonas kündigte eine Ausgangssperre an.