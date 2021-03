Corona-Newsblog : Bund erwartet bis Ende April rund 20 Millionen Impfdosen

In weiteren Städten und Kreisen in NRW schließen aufgrund anhaltend hoher Neuinfektionswerte Schulen noch vor den Osterferien. So kündigte der Märkische Kreis - landesweit mit 215,2 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche die Region mit dem höchsten Inzidenzwert - an, dass in Abstimmung mit dem NRW-Gesundheitsministerium ab Mittwoch alle Schüler mit Ausnahme der Abschlussklassen in den Distanzunterricht gehen sollen. Eltern von Kitakindern bleibe es freigestellt, ob sie Kinder in die Einrichtungen bringen.





Der Kreis Minden-Lübbecke (Inzidenz von 161,4) sowie die Stadt Hagen kündigten ebenfalls an, ab Mittwoch den Präsenzunterricht an weiterführenden Schulen weitgehend zu untersagen. Die Einschränkungen seien mit dem Land abgestimmt, hieß es in jeweiligen Mitteilungen von Dienstag. In den vergangenen Tagen habe sich besonders gezeigt, dass das Infektionsgeschehen in den Schulen stark zugenommen habe, hieß es zur Begründung aus dem Kreishaus in Minden.