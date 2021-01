Corona-Newsblog : Astrazeneca liefert neun Millionen Dosen zusätzlich an die EU

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat seine Forderung nach einem kurzfristigen „nationalen Impfplan“ in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekräftigt. Wenn man bis Ende September allen impfwilligen Personen in Deutschland ein Impfangebot machen wolle, bedürfe „es nun eines konkreten Fahrplans, um dieses Ziel zu erreichen“, erklärte Müller in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Zuvor hatten am Sonntag der „Spiegel“ und die „Bild“-Zeitung berichtet.