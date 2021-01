Corona-Newsblog : Karliczek zweifelt an rascher Rückkehr zu regulärem Unterricht

Papst Franziskus kritisiert Urlauber, die ins Ausland reisen, um dem Lockdown daheim zu entgehen. Diese Menschen müssten sich des Leids Anderer mehr bewusstwerden, sagt das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche in einer Videobotschaft. Er habe Zeitungsberichte über Menschen gelesen, die verreist seien, um vor den Beschränkungen in ihrer Heimat zu fliehen und im Ausland Spaß zu haben.



"Sie haben nicht an diejenigen gedacht, die zu Hause geblieben sind, an die wirtschaftlichen Probleme vieler Menschen, die von den Beschränkungen schwer getroffen sind, an die Kranken." Das habe ihn traurig gemacht. Man wisse nicht, was 2021 bringe, sagt der Papst nach seinem traditionellen Angelus-Segen. "Aber wir alle können uns ein bisschen mehr bemühen, aufeinander aufzupassen."