Corona-Newsblog : „Wir können den Übergang in eine neue Phase gehen“

Litauen lockert angesichts weniger gemeldeter Neuinfektionen weiter vorsichtig die Corona-Einschränkungen. In dem baltischen EU-Land dürfen sich von 6. März an wieder Mitglieder von zwei unterschiedlichen Haushalten im Freien treffen und gemeinsam etwas unternehmen. Auch Sport, Freizeit- und Unterhaltungsaktivitäten in Gruppen von bis zu fünf Personen im Freien sollen ab diesem Datum wieder möglich sein. Dies beschloss die Regierung in Vilnius am Dienstag.



Weiter dürfen von diesem Wochenende an Freilichtmuseen, Naturparks, Zoos, Botanische Gärten und andere Außenanlagen wieder öffnen. Deren Besuch bleibt jedoch auf Gruppen von fünf Personen oder zwei Familien beschränkt. Auch Bibliotheken dürfen auf Beschluss des Kabinetts erneut Besucher empfangen und Fahrschulen wieder praktische Stunden geben. Drive-In-Veranstaltungen mit bis zu zwei Personen oder einer Familie in einem Auto werden ebenfalls wieder erlaubt.



Litauen mit seinen knapp drei Millionen Einwohnern hatte angesichts stark steigender Corona-Zahlen Mitte Dezember einen Lockdown mit Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen verhängt. Die Lage hat sich dadurch etwas entspannt. Mitte Februar hatte die Regierung in Vilnius daher erste Lockerungen der strengen Corona-Regeln beschlossen. In Litauen wurden seit Beginn der Pandemie über 200.000 Corona-Fälle erfasst, knapp 3300 Infizierte starben.