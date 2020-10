Corona-Newsblog : Merkel warnt in interner Runde – „So kann es nicht weitergehen“

Die spanische Regierung hat am Sonntag über Einzelheiten eines erneuten Notstands wegen der Corona-Pandemie beraten. Am Samstagabend hatte sie mitgeteilt, die Mehrheit der Regionalpräsidenten habe dem dritten Notstand seit März grundsätzlich zugestimmt. Bei den Beratungen am Sonntag ging es darum, was an Sperrmaßnahmen verhängt werden soll und wie weit sie gehen sollen.