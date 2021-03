Corona-Newsblog : Merkel unzufrieden – Gipfel unterbrochen

Laut "Spiegel" und "Bild" steht ein Beschluss des Bund-Länder-Gipfels bereits fest: Der Lockdown wird demnach bis zum 18. April 2021 verlängert. Die Medien berufen sich auf "Verhandlungskreise" der laufenden Videokonferenz von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer.

Am Abend wurden die Beratungen offenbar unterbrochen. Das meldet die Nachrichtenagentur dpa mit Berufung auf mehrere Quellen. Die Bundeskanzlerin sei unzufrieden mit dem Verlauf der Debatten. Reuters zufolge sagte Merkel in Bezug auf die "Notbremse": "Wir beschließen heute, dass wir das einhalten, was wir das letzte Mal beschlossen haben". Das sei in einer Zeit des exponentiellen Wachstums der Infektionszahlen zu wenig.

Bei den letzten Beratungen am 3. März waren einerseits Lockerungen vereinbart worden, andererseits aber auch eine "Notbremse": Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen in einem Bundesland oder einer Region bei über 100, müssen Lockerungen zurückgenommen und Kontakte wieder beschränkt werden. Heute lag die Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit bei 107. In NRW beträgt der Wert ebenfalls 107, Thüringen meldet sogar 210.