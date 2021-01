Corona-Newsblog : „Besonnenheit und Rücksicht werden sich auszahlen“

So sei das Meldewesen stark verbesserungswürdig: "Dass die Datenlage derzeit bundesweit nicht aussagekräftig ist, finde ich ungeheuerlich", sagte der FDP-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Bezahlinhalt). Es ist "inakzeptabel", dass am Dreikönigstag in Bayern und Baden-Württemberg keine verlässlichen Zahlen erhoben worden seien. "In einer solchen Krise muss in der Verwaltung auch an Feiertagen notwendige Arbeit sichergestellt werden.", fügte Stamp hinzu.