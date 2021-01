Corona-Newsblog : 15 Tote in Leverkusener Heim – Impfungen waren schon angelaufen

Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag in Euskirchen eine in Corona-Zeiten illegale Feier mit rund 200 Gästen aufgelöst. Ein 23-Jähriger habe die Freiluftparty auf dem Gelände einer ehemaligen Raketenstation im Billiger Wald organisiert. Einem Zeugen sei am Sonntagmorgen laute Musik aufgefallen, die aus dem Waldgebiet kam. Auch in Gelsenkirchen gab es illegale Partys in Wohnungen.