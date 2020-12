Corona-Newsblog : 14.455 Neuinfektionen und 240 Todesfälle binnen eines Tages

Die „Querdenken“-Bewegung will vorerst keine Großdemonstrationen mehr abhalten. In einer am Donnerstagabend im Internet verbreiteten Videobotschaft ruft der „Querdenken“-Gründer Michael Ballweg dazu auf, das Verbot der geplanten Demonstrationen in Berlin zu akzeptieren und am 30. am 31. Dezember sowie am 1. Januar nicht in die Bundeshauptstadt zu fahren.