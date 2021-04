Corona-Newsblog : 13 NRW-Kommunen dürfen Distanzunterricht fortsetzen

Australien hat am Freitag den ersten Todesfall im Zusammenhang mit einer Astrazeneca-Impfung gemeldet. Eine 48-Jährige starb, nachdem sie am 8. April eine Impfdosis erhalten hatte, wie die Arznei-Regulierungsbehörde Therapeutic Goods Administration am Freitag mitteilte.



Wenig später empfahlen die australischen Behörden, bei Personen unter 50 Jahren bevorzugt das Vakzin von Biontech und Pfizer anzubieten - wegen des geringen Risikos von Blutgerinnseln, das in mehreren Staaten zu einer Empfehlung von Astrazeneca nur für bestimmte Altersgruppen geführt hatte.

Die Frau war in ein Krankenhaus in Newcastle in New South Wales eingeliefert worden, sie nach vier Tagen am Donnerstag. Es ist der dritte Blutgerinnsel-Fall in Australien seit dem Start der Impfkampagne des Landes. Etwa 885.000 Dosen des Covid-19-Vakzins der Universität Oxford und von Astrazeneca wurden landesweit in Umlauf gebracht.