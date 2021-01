Corona-Newsblog : RKI meldet 11.897 Neuinfektionen und 944 Todesfälle

Der nordrhein-westfälische Städtetag fordert von der Landesregierung eine klare Kommunikation über die Corona-Impfungen. „Besonders wichtig ist uns in den Städten, dass vom Land klar kommuniziert wird, welche Personengruppen und Personenkreise ab wann geimpft werden können“, sagte der Geschäftsführer des Städtetages NRW, Helmut Dedy, unserer Redaktion. Es dürften nicht Erwartungen in der Bevölkerung geweckt werden, die nicht zu erfüllen seien.



Derzeit impfen überwiegend mobile Teams in Pflege- und Altenheimen und in der Verantwortung der Kassenärztlichen Vereinigungen. „Auch die kommunalen Impfzentren sind einsatzbereit, da haben die Städte in kürzester Zeit immens rangeklotzt. Allerdings haben wir in diesen Impfzentren im Moment noch keine Möglichkeit zu impfen, weil der Impfstoff noch nicht an uns ausgeliefert wird“, kritisierte Dedy.