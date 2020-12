Akademie der Wissenschaften : Leopoldina fordert „harten Lockdown“

Berlin Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina fordert eine Aufhebung der Schulpflicht ab der kommenden Woche sowie einen harten Lockdown ab dem 24. Dezember. Sie begründet das mit den weiter hohen Fall- sowie den hohen Todeszahlen.

Angesichts anhaltend hoher Neuinfektionen fordert die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die Corona-Maßnahmen drastisch zu verschärfen. Die Schulpflicht sollte bereits ab nächster Woche bis zu den Weihnachtsferien aufgehoben und Kontakte „auf das absolute 19 Mindestmaß reduziert“ werden, heißt es in einer Pressemitteilung vom Dienstag. „Ab dem 24. Dezember 2020 bis mindestens zum 10. Januar 2021 sollte in ganz Deutschland das öffentliche Leben weitgehend ruhen und ein harter Lockdown gelten.“ Hierfür sollten alle Geschäfte bis auf die des täglichen Bedarfs geschlossen, die Weihnachtsferien in den Bildungseinrichtungen verlängert und das Home-Office, wenn möglich, gestattet werden.