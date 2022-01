Neue Corona-Beschlüsse erwartet : Lauterbach will Quarantäne-Dauer verkürzen

Lauterbach will Quarantäne-Dauer verkürzen

Berlin Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine Überarbeitung der Quarantäne-Regeln angekündigt. Zudem soll es beim nächsten Bund-Länder-Gipfel am Freitag auf jeden Fall neue Beschlüsse geben.

„Wir denken in der Tat über verkürzte Quarantäne- und Isolationszeiten nach“, sagte Lauterbach (SPD) am Sonntagabend dem ZDF. Bei den hohen Fallzahlen an Neuinfektionen, die die Modellrechnungen für die Verbreitung von Omikron zeigten, brauche man andere Quarantäne-Dauern. Andere Länder wie Frankreich oder Großbritannien haben bereits die Isolationsvorschriften für vollständig Geimpfte verkürzt, die dennoch einen Positiv-Test vorweisen.