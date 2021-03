Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Debatte : Lauterbach fordert Verzicht von Flugreisen an Ostern

Flugzeuge der Lufthansa auf dem Frankfurter Flughafen im März vergangenen Jahres. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Berlin Die Städte fordern mehr Mut zu neuen Wegen und mehr Vertrauen in die Menschen. Das RKI warnt derweil vor einem Anstieg der Inzidenz auf 350 in den Osterferien. Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält vor allem Flugreisen an den Feiertagen für keine gute Idee.