Umfrage in NRW : Corona für Menschen größeres politisches Problem als Klimaschutz

Umfrage in NRW

Köln Tempolimit auf der Autobahn, mehr erneuerbare Energien, Vorrang für Klimaschutz - die Menschen in NRW sind bereit, sich für den Umweltschutz auch einzuschränken. Für die meisten ist das größte Problem aber derzeit ein anderes.

Das wichtigste politische Problem ist für mehr als die Hälfte der Menschen in Nordrhein-Westfalen derzeit die Corona-Pandemie. Umweltschutz und Klimawandel landen auf dem zweiten Platz. Das hat eine repräsentative Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des WDR für den Klimatrend NRW ergeben. 58 Prozent der Befragten gaben Corona als eines der wichtigsten politischen Probleme an. 27 Prozent nannten Umweltschutz und Klimawandel. An dritter Stelle folgte Bildung (12 Prozent).