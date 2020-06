Laschet in Landespressekonferenz : „Müssen uns auf neue Corona-Wellen im Herbst einstellen“

Welche Rolle spielt die Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern innerhalb eines Kreises als ein relevanter Parameter? "Er war es bisher in allen deutschen Ländern, aber man hat jedes Mal gesehen, dass das Geschehen lokalisierbar ist." Die Dimension in Gütersloh sei so groß, dass man schließlich das Leben runterfahren musste. Die 50er-Marke werde nicht verändert. Die Frage sei, ob die Anwendung auf Kreisebene sinnvoll sei, müsse noch besprochen werden. Laschet regt an, vielleicht einen Radius zu ziehen. Aber "das ist kreisrechtlich" schwierig.