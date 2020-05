Corona-Newsblog : Lage auf dem Markt für medizinische Masken laut Spahn entspannt

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ist für ein rasches Ende der Grenzschließung, am besten noch in dieser Woche. "Es tut mir in der Seele weh, wenn ich sehe, dass die Schlagbäume in Europa wieder unten sind", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". "Wir stehen in Nordrhein-Westfalen in engem Austausch mit unseren Nachbarn in Belgien und den Niederlanden, um gemeinsam gegen die Pandemie zu kämpfen und hier perspektivisch den grenzüberschreitenden Tourismus wieder zu ermöglichen." Ob touristische Reisen wieder stattfinden könnten, müsse im Lichte der Infektionszahlen europäisch abgestimmt entschieden werden. Die Quarantäne-Regeln sollten zeitnah auf außereuropäische Reisen beschränkt werden.