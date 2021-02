Erstmals seit 2007 : Corona lässt die Löhne sinken

Wiesbaden Negative Auswirkungen hat Corona auf vieles. Jetzt steht auch fest, dass die Löhne in diesem Jahr erstmals seit über zehn Jahren zurückgegangen sind.

Die Corona-Krise hat negative Auswirkungen auf die Einkommen der Menschen in Deutschland. Erstmals seit Beginn der Erhebungen 2007 sind im vergangenen Jahr die Nominallöhne zurückgegangen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden berichtete.