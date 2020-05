Corona-Newsblog : Kunden-Ansturm auf Discounter-Schutzmasken zum „Selbstkostenpreis“

Die Ankündigung, Schutzmasken zum Selbstkostenpreis zu verkaufen, hat in den Filialen großer Handelsketten zu einem Kundenansturm geführt. Der Discounter Lidl berichtete am Montag, er habe bereits „einen Großteil“ der 14 Millionen am Donnerstag in die Läden gebrachten Einwegmasken verkauft. Regional seien in manchen Filialen aber noch Einwegmasken verfügbar. Auch Konkurrent Aldi Süd musste einräumen: „Aufgrund der hohen Nachfrage waren die Einweg-Masken in einigen Filialen schnell vergriffen.“ Weitere Lieferungen würden jedoch für die nächsten Wochen erwartet. Bei den Einweg-Masken handele es sich nicht um Aktionsware, sondern um einen Sortimentsartikel, betonte Aldi Süd. Auch Lidl kündigte an, in den nächsten Wochen würden weitere Mund-Nasen-Bedeckungen wie beispielsweise Stoffmasken zur Mehrfachverwendung in die Läden kommen. Für 6,99 Euro war bei Aldi ein Zehnerpack zu haben.