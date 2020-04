Corona-Liveblog : WTO warnt vor Liefereinschränkungen bei Medizinprodukten

Leben in einer Geisterstadt: Die britische Rockband Rolling Stones hat heute einen Song mit dem düsteren Titel "Living in a Ghost Town" veröffentlicht. Die Band sei vor den Ausgangsbeschränkungen im Studio gewesen und habe neues Material aufgenommen, schrieb Frontmann Mick Jagger im Onlinedienst Twitter. "Und bei einem Song – Living In A Ghost Town – dachten wir, dass er in der Zeit, in der wir leben, nachhallen würde." Vor der Veröffentlichung seien einige Textpassagen noch der aktuellen Situation angepasst worden.