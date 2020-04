Corona-Liveblog : Westeuropa laut WHO-Chef womöglich über dem Berg

In einem gemeinsamen Schreiben an Armin Laschet (CDU) haben führende Politiker der Grünen ein letztes Mal an den Ministerpräsidenten appelliert, den Unterrichtsstart am morgigen Donnerstag zu verschieben. In dem Brief, der unserer Redaktion vorliegt, schreiben die Politiker, sie hätten den Eindruck gewonnen, „dass Ihre Landesregierung die Schulöffnungen in NRW ohne ausreichende Vorbereitungen und sogar gegen den ausdrücklich artikulierten Widerstand der Betroffenen vornimmt“.