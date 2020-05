Corona-Newsblog : Mehr Fläche, mehr Alte - Warum der Osten weniger unter Corona leidet

Es gibt neue Zahlen aus schwer betroffenen EU-Ländern: In Frankreich sind insgesamt 24.760 Menschen gestorben - 166 mehr als am Vortag. Die Zahl der in Krankenhäusern behandelten Patienten fällt von 25.887 auf 25.827.

In Italien ist die Zahl der Toten um 474 auf 28.710 angestiegen. Im Vergleich zum Vortag steckten sich 1900 Menschen neu mit dem Erreger an. Damit haben sich insgesamt 209.328 Menschen in Italien infiziert. 79.914 wurden als geheilt aus der medizinischen Betreuung entlassen.

In Großbritannien ist die Zahl der Todesfälle Stand 1. Mai auf 28.131 gestiegen. Das bedeutet ein Zuwachs von 621 im Vergeich zum Tag zuvor, wie Wohnungsbauminister Robert Jenrick sagt. Damit sind in Großbritannien inzwischen fast so viele Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben wie in Italien.