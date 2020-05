Corona-Newsblog : „Vorbildlich verhalten“ - NRW-Innenminister dankt Fans für Nicht-Erscheinen bei Geisterspielen

Ich muss den Fans ein dickes Lob aussprechen. Das war trotz aller verständlichen Emotionen echtes Fair Play

hat den Fußballfans nach dem Neustart der Bundesliga für ihr „verantwortungsvolles Verhalten“ gedankt. „, sagte der Minister laut Mitteilung. „Ausdrücklich“, so das Ministerium, beziehe Reul die Mitglieder der Ultra-Bewegung in seine Bewertung mit ein. „. Aber an diesem Wochenende haben sie sich wirklich vorbildlich verhalten“, wurde der Innenminister in einer Pressemitteilung am Montag zitiert. Die Geisterspiele inwaren am Wochenende laut Ministerium jenseits des Platzes „weitgehend störungsfrei verlaufen.“ Weder an den Stadien noch in den Innenstädten der Spielorte habe es nennenswerte Verstöße gegen Coronaschutzvorschriften oder Straftaten gegeben.Was Reul jedoch außen vor ließ bei der Danksagung an die Fußball-Fans ist die Tatsache, dass sich. Fan-Versammlungen vor den Stadien waren daher schon im Voraus auszuschließen.